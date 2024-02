Smart Globe Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI von Smart Globe liegt bei 18,18, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 35,14 und zeigt eine "neutral" Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung als "gut" bewertet.

In den letzten Wochen gab es bei Smart Globe keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das Sentiment und der Buzz zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "neutral" Bewertung erfolgt.

Die Dividendenrendite von Smart Globe liegt derzeit bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,87 %. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens unterdurchschnittlich sind und daher die Bewertung "schlecht" erhalten.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Smart Globe ergibt eine "neutral" Bewertung, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder intensiv mit positiven noch negativen Themen befasst hat.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass sowohl der RSI als auch das Anleger-Sentiment "neutral" sind, während die Dividenden als "schlecht" bewertet werden.