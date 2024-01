Smart Globe Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Smart Globe-Aktie zeigt einen Wert von 60 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der ebenfalls bei 50 liegt und somit auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Smart Globe basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Smart Globe-Aktie mit 0,27 HKD 0 Prozent vom GD200 (0,27 HKD) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, weist ebenfalls einen Kurs von 0,27 HKD auf, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Smart Globe-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV von Smart Globe bei 759,57, was über dem Branchendurchschnitt von 263 Prozent liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" hat einen Wert von 209,32, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet angesehen wird und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Smart Globe-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 191,13 Prozent aufweist, was 196 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,87 Prozent, wobei die Smart Globe-Aktie mit 200 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.