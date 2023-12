Smart Global-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Smart Global hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 11,48 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,08 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Smart Global mit 5,4 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Smart Global ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,56, was 86 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (68,41). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -9,57 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Smart Global-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 20,48 USD mit dem aktuellen Kurs (18,52 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 16,29 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bei Smart Global in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Basierend auf der Anleger-Stimmung errechnet sich insgesamt ein "Gut"-Rating.