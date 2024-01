Smart Global Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Aktienkurs von Smart Global wird im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich Informationstechnologie um 12 Prozent übertroffen. Im Gegensatz dazu liegt die mittlere Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bei 26,05 Prozent, was bedeutet, dass Smart Global mit 4,22 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Smart Global mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,13 % für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Smart Global-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 20,62 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 17,79 USD, was einem Unterschied von -13,72 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs von 16,68 USD über dem 50-Tage-Durchschnitt von 16,68 USD, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Smart Global für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Smart Global von Analysten positiv eingeschätzt, mit 3 Bewertungen als "Gut" und keiner als "Schlecht" oder "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Smart Global, aber das Kursziel wird auf 29 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 63,01 Prozent bedeuten würde. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein Rating von "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.