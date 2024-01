Smart Global Aktie: Keine Panik!

In den letzten vier Wochen gab es negative Veränderungen in der Stimmungslage zu Smart Global in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Analysteneinschätzung für Smart Global ist hingegen positiv, da von 18 Analysten 5 die Aktie als "Gut" und keiner als "Schlecht" bewertet haben. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 25,4 USD, was einer Erwartung von 34,18 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) von Smart Global liegt bei 42,21, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Smart Global eine Rendite von 11,48 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hatte eine mittlere Rendite von 25,15 Prozent, wobei Smart Global mit 13,67 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.