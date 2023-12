Smart Global Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Aktienkurs von Smart Global verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,96 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt um 3,26 Prozent, was eine Underperformance von -0,3 Prozent für Smart Global bedeutet. Der Sektor "Informationstechnologie" verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,56 Prozent im letzten Jahr, wobei Smart Global 3,59 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Smart Global liegt aktuell bei 20,43 USD, während der Aktienkurs selbst bei 17,51 USD notiert, was einen Abstand von -14,29 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 17,11 USD, was einer aktuellen Differenz von +2,34 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Signal auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Smart Global derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (0 % gegenüber 2,23 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist Smart Global ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf, was im Vergleich zum Durchschnittswert in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 67,41) eine Unterbewertung um ca. 90 Prozent darstellt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.