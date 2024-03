Smart Global Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild der Aktie von Smart Global in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine nennenswerte Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen, weshalb Smart Global in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Smart Global derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smart Global beträgt derzeit 14,14 und liegt damit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 73. Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Bewertung in der Fundamental-Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Smart Global von Analysten positiv bewertet, mit 3 "Gut"-Einschätzungen und einem Kursziel von 29 USD, was einer potenziellen Performance von 23,72 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".