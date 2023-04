Smart Factory: MHP als Full-Service-Anbieter für die digitale Transformation / Industrial Cloud Solutions (ICS) als neues Geschäftsfeld

Finanztrends Video zu Platin



Ludwigsburg / Hannover (ots) -- Die Management- und IT-Beratung bietet ab sofort cloudbasierte SaaS-Produkte an, die industrielle Produktionsprozesse effizienter und datengetriebener machen- Gebündelt werden die digitalen Produkte unter dem Cluster 'Industrial Cloud Solutions'- MHP startet mit zwei Qualitätssicherungstools: Sounce und paint_it- Zehn parallele Teams mit insgesamt über 90 Entwicklerinnen und Entwicklern- Im Porsche-Werk Leipzig und im Entwicklungszentrum in Weissach bewährt sich Sounce bereits seit über zwei Jahren im Alltagsbetrieb- ICS ist Teil der Digitalstrategie der Porsche AG und unterstützt die strategischen Entwicklungen des Volkswagen Konzerns- MHP stellt ICS und mit Sounce, paint_it und FleetExecuter eine Auswahl seiner digitalen Produkte auf der Hannover Messe #HM23 vom 17. bis 21. April vorAls Technologie- und Businesspartner führt MHP seine Kunden nicht nur durch die Transformation der Branche, die Management- und IT-Beratung entwickelt sich auch selbst permanent weiter. Ab sofort bietet MHP als Full-Service-Anbieter für die digitale Transformation gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) als Technologiepartner sowie mit Volkswagen als Partner aus der Industrie cloudbasierte Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS-Lösungen) an. Sie sollen die industriellen Produktionsprozesse effizienter, datengetriebener, resilienter und nachhaltiger machen. Gebündelt werden diese Leistungen bei MHP, der größten Tochtergesellschaft der Porsche AG, unter dem Cluster'Industrial Cloud Solutions' (ICS).Damit werden - neben den bisherigen Services - auch digitale SaaS-Produkte das Leistungsportfolio ergänzen. Denn die Produktion der Zukunft arbeitet datengetrieben und agiert weitestgehend autonom. Produktionsnetzwerke sind über Cloud-Architekturen hochgradig vernetzt und ermöglichen schnellen Datenaustausch. Dabei erweitern die Produkte Sounce, FleetExecuter und paint_it das Geschäftsfeld von MHP. Nicht nur basieren diese und alle folgenden Produkte auf umfangreichen Projekterfahrungen in den Themen Cloud-Strategie, Cloud-Architektur, Cloud-Entwicklung und -Migration sowie Cloud-Operations; aktuell arbeiten bereits zehn parallele Teams mit insgesamt über 90 Entwicklerinnen und Entwicklern am Bau dieser Softwareprodukte.MHP wird Teil des softwarebasierten ZukunftsmarktsMichael Appel, Partner bei MHP: "Im Rahmen von Industrial Cloud Solutions bieten wir ab sofort fertige, digitale Produkte an, die bereits OEM-erprobt sind und die somit unsere Kunden auf ihrem Weg in die Produktion der Zukunft begleiten. Mit ICS bündeln wir die Kompetenzen von MHP, Porsche und des Volkswagen Konzerns und schaffen auf der AWS-Plattform cloudbasierte Industrie 4.0-Lösungen. Mit Sounce und paint_it sind die ersten Software-as-a-Service-Lösungen bereits verfügbar, in den kommenden Monaten werden weitere folgen."Sounce hebt Effizienz- und KostenpotenzialeSounce ist eine Entwicklung von MHP in Zusammenarbeit mit Porsche Digital. Porsche nutzt das digitale Qualitätssicherungstool erfolgreich seit rund zwei Jahren. Im Rahmen der Initiierung von Industrial Cloud Solutions bei MHP wurde Sounce in das Produktportfolio der Management- und IT-Beratung integriert, um das Produkt weiterzuentwickeln und im Markt zu etablieren. Es handelt sich dabei um eine KI-basierte Geräuscherkennung in nahe Echtzeit.Zum Einsatz kommt das System aktuell bei Porsche im Entwicklungszentrum in Weissach bei der Bewertung von Fahrwerkskomponenten und in Leipzig bei der Fehler- und Anomalie-Erkennung im Karosseriebau. Die zu prüfenden Bauteile oder Komponenten werden in Schwingung versetzt und erzeugen dabei ein charakteristisches (Geräusch-)Muster. Weicht dieses von der in der KI erlernten Referenz ab, detektiert das System einen Mangel und macht auf ihn aufmerksam. Durch die lückenlose Überwachung und Prüfung in der Produktion werden Fehler sehr zuverlässig erkannt und dokumentiert, die bei der üblichen, stichprobenartigen Qualitätskontrolle am End-of-Line-Prüfstand (EoL) unentdeckt blieben. Dabei ist die KI lernfähig und erlaubt gewisse Toleranzen, die in der Fertigung komplexer Komponenten nicht auszuschließen sind.Mit der Qualitätssteigerung beim Einsatz von Sounce geht eine Kostenreduktion einher: Bei einer Genauigkeit der Störgeräuscherkennung von über 96 Prozent lassen sich - gegenüber einem konventionellen Prüfprozess - zehn Prozent einsparen.KI-basierte Lackqualitätskontrolle mit dem Monitoring-System paint_itDas KI-basierte System paint_it bietet in der Qualitätssicherung eines Paintshops - also einer Lackiererei - eine hardwareunabhängige Lösung zur Ermittlung von zuvor definierten Qualitätskriterien. Mit dem System lassen sich unter anderem Informationen hinsichtlich Lackschichtdicke und Oberflächengüte der Lackierung (Stichwort: Orangenhaut) ermitteln.Das Monitoring-System paint_it analysiert die gesammelten Daten und gleicht sie mit allgemeinen und unternehmensspezifischen Toleranzen und Referenzen ab. Hinterlegt sind die dafür notwendigen Informationen in der Cloud. In ihr werden auch die Daten gesammelt, die das System liefert.Mithilfe der SaaS-Lösung lassen sich Qualitätsmängel nicht nur innerhalb kürzester Zeit entdecken, sondern auch in einem gewissen Rahmen vorhersagen. Denn das System erkennt Tendenzen und prognostiziert zunehmende Abweichungen einzelner Qualitätskriterien von den zulässigen Toleranzwerten.FleetExecuter steuert AGVs aller HerstellerEin bereits bekanntes und etabliertes Produkt von MHP, das nun ebenfalls in das neue Geschäftsfeld integriert wurde, ist der MHP FleetExecuter. Die cloudbasierte Flottenmanagementlösung nimmt Daten der Automated Guided Vehicles und weiterer Devices im Shopfloor sowie den nachgelagerten Systemen entgegen, disponiert auf dieser Basis die Transporte und weist die Transportaufträge den fahrerlosen Transportsystemen zu. Dabei unterstützt die Software die Kommunikationsschnittstelle VDA 5050.Das neue Geschäftsfeld von MHP - Industrial Cloud Solutions - baut überwiegend auf der umfassenden Erfahrung aus jahrelanger IT- und Managementberatung in den Bereichen Automotive und Manufacturing auf. MHP nutzt das dabei gewonnene Technologie- und Prozess-Knowhow, um cloudbasierte Softwarelösungen zur Digitalisierung von Engineering, Produktion und Zuliefererkette anzubieten.MHP auf der Hannover MesseDie Hannover Messe #HM23, die Weltleitmesse der Industrie (vom 17. bis 21. April in Hannover), wird von rund 4.000 Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft als Schaufenster für ihre Technologien und Lösungen für eine vernetzte und klimaneutrale Industrie genutzt. Die Management- und IT-Beratung MHP ist Platin-Partner von AWS und in Halle 15, Stand D74 vertreten. Das neue Geschäftsfeld ICS und die Produkte daraus werden erstmalig auf der Hannover Messe am 18. April im Rahmen eines Presse-Roundtables vorgestellt.Weitere Inhalte können unter www.mhp.com/newsroom heruntergeladen werden. Informationen darüber hinaus oder Interviews mit den Experten von MHP werden auf Anfrage jederzeit und gerne ermöglicht.Pressekontakt:Benjamin BrodbeckSenior PR Specialist+49 (0) 152 33 14 58 09Benjamin.Brodbeck@mhp.comOriginal-Content von: MHP Management- und IT-Beratung, übermittelt durch news aktuell