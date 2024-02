Smart Eye AB Aktie: Das war abzusehen!

Die Smart Eye-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 54,84 SEK verzeichnet, was einer Abweichung von +33,66 Prozent vom letzten Schlusskurs von 73,3 SEK entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Hier liegt der letzte Schlusskurs (77,3 SEK) unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,17 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Smart Eye-Aktie daher laut einfacher Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Smart Eye wurde langfristig eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Smart Eye ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Smart Eye liegt bei 48,62 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 53,41 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf diesem Niveau.