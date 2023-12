Smart Eye AB Aktie: In selten guter Lage!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation rund um die Aktie von Smart Eye haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Unsere Analyse ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Smart Eye vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht steht die Smart Eye-Aktie derzeit bei 88,2 SEK und liegt damit +54,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +79,34 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI7 liegt bei 20,54, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 32,14 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Smart Eye besonders positiv diskutiert, was sich auch in der aktuellen Stimmung widerspiegelt. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet.

Insgesamt erhält Smart Eye somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.