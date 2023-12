Smart Eye AB Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Für Smart Eye wurde der 7-Tage-RSI auf 64,77 Punkte festgelegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,73 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigte die Analyse eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Smart Eye zeigt kaum Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Medien wurde Smart Eye in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments führt.

Unter Berücksichtigung der technischen Analyse wird die Smart Eye-Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der Kurs der Aktie liegt um +77,1 Prozent über dem GD200 und um +42,79 Prozent über dem GD50, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.