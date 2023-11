Smart Eye AB Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse der Smart Eye-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 47,54 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 65,75 SEK liegt, was einer Differenz von +38,3 Prozent entspricht. Diese Analyse bewertet die Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (51,31 SEK) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+28,14 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Daher erhält Smart Eye eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Smart Eye liegt bei 39,93, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Smart Eye in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.