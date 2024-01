Smart-Core Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Aktienkurs von Smart-core verzeichnete im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -14,67 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -13,9 Prozent, und auch hier liegt Smart-core mit 0,78 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie neutral eingestuft.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Smart-core liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,16, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Smart-core. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine neutrale Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Smart-core wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein neutrales Rating.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smart-core mit 23,37 unter dem Branchendurchschnitt von 53,58 in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Damit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.