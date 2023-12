Smart-Core Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung gezeigt hat, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen gab es ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Smart-core im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine etwas niedrigere Dividendenrendite von 4,62 % auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Smart-core bei 1,72 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,59 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 1,43 HKD, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Smart-core weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI führt. Zusammenfassend erhält das Smart-core-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.