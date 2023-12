Smart-Core Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Aktienkurs von Smart-core hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -14,67 Prozent verzeichnet, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt des Technologiesektors liegt. Der Branchendurchschnitt für die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt bei -13,7 Prozent, wobei Smart-core um 0,97 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Smart-core in den letzten Monaten auf üblichem Niveau lag. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Bei der fundamentalen Analyse wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Smart-core bei 23,37 liegt, was 56 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (53,24). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Smart-core liegt bei 40 und der RSI25 bei 38,52, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Smart-core aufgrund der verschiedenen Analysen und Kennzahlen.