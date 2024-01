Smart-Core Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Aktie von Smart-core wurde in den letzten Monaten im Hinblick auf Sentiment und Buzz im Netz beobachtet. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Ebenso verlief die Rate der Stimmungsänderung weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral über Smart-core in den sozialen Medien berichtet, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung führte.

Bei einem Branchenvergleich ergibt sich, dass die Aktie von Smart-core im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,67 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Smart-core 4,91 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -13,11 Prozent, wobei Smart-core aktuell 1,56 Prozent unter diesem Wert liegt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Smart-core eine Dividendenrendite von 4,62 % aus, was 0,85 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.