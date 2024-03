Smart-Core Aktie: Ist das noch wichtig?

In den letzten zwei Wochen wurde Smart-core von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Insgesamt wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Smart-core führt bei einem Niveau von 25,81 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40,79 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung liegt daher bei "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Smart-core eine Dividendenrendite von 4,05 Prozent auf, was 1,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion.

Im Vergleich zur Performance anderer Aktien in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Smart-core in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,04 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien sind im Durchschnitt um -15,17 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -22,87 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,91 Prozent im letzten Jahr, wobei Smart-core 23,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.