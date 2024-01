Smart-Core Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Dividendenrendite von Smart-core beträgt aktuell 4,62 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3,92 Prozent liegt. Aufgrund dessen bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral". Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Smart-core wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Smart-core derzeit als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine "Neutral"-Situation hin. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder signifikant höher noch niedriger als üblich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher wird die Smart-core-Aktie insgesamt ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

