Smart-Core Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smart-core bei 22, was bedeutet, dass die Börse 22,01 Euro für jeden Euro Gewinn von Smart-core zahlt. Dieser Wert liegt 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 51, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Smart-core eine Performance von -33,55 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -20,88 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -12,67 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -21,46 Prozent hatte, liegt Smart-core 12,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Smart-core in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Smart-core festgestellt werden, weshalb das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Smart-core daher in dieser Stufe ein "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Smart-core liegt bei 53,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 57,95 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".