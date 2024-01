Smart Closet Aktie: Was wird das noch werden?

Die Aktie von Smart Closet wird auf Basis des Relative Strength-Index als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage ergeben einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 2,02 USD beziffert, während der aktuelle Kurs bei 2 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,99 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 2 USD auf, was zu einem Abstand von 0 Prozent führt und somit auch zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote "Neutral" für die Aktie von Smart Closet.