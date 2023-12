Smart Closet Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Markteinschätzung von Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien generieren. In Bezug auf Smart Closet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 und 25 Handelstage für Smart Closet liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch für den RSI ein "Neutral"-Rating vergeben.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich eine Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Smart Closet liegt bei 2,03 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt ähnliche Werte und führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält Smart Closet insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

