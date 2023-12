Smart City Development Holdings-Anleger wird’s freuen!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Im Falle der Smart City Development-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen, dass Smart City Development überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Smart City Development damit mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der gleitende Durchschnitt, ein trendfolgender Indikator, zeigt, dass die Smart City Development-Aktie auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält, während auf längerfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Werte zeigen, dass sich die Aktie in verschiedenen Analysezeiträumen unterschiedlich verhält.

Die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Smart City Development in den sozialen Medien zeigen, dass die Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Daher erhält sie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Smart City Development überwiegend positiv sind, was zu einer "Gut"-Bewertung des Unternehmens führt.

Zusammengefasst ist die Auffassung, dass die Aktie von Smart City Development bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.