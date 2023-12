Smart City Development Holdings Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Identa":

Die Smart City Development-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,46 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,435 HKD, was einem Rückgang von 5,43 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der Schlusskurs liegt sowohl nahe dem 200-Tages-Durchschnitt als auch dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Smart City Development liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis bei 61,54 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen kaum etwas verändert. Die Diskussionsstärke war ebenfalls unauffällig. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Smart City Development-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht, während das Anleger-Sentiment als "Gut" eingestuft wird.