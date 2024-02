Smart Card Marketing Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Smart Card Marketing. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine auffällige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Sowohl die Stärke der Diskussion als auch die Anzahl der Beiträge blieben unverändert. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf diese Kriterien als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen ebenfalls eher neutral. Die überwiegend privaten Nutzer äußerten sich vorwiegend neutral zu den Themen rund um Smart Card Marketing. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Smart Card Marketing bei 0,01 USD liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,005 USD lag und somit einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut hat. Ebenso zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,01 USD liegt, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt lautet die Gesamteinschätzung auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Smart Card Marketing zeigt bei einem Niveau von 50 eine "Neutral"-Einstufung. Dies gilt sowohl für den Zeitraum von 7 Tagen als auch für den Zeitraum von 25 Tagen. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung des RSI auf "Neutral" Niveau.