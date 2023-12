Smart Card Marketing Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über das Unternehmen Smart Card Marketing, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,01 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,005 USD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen ebenfalls negative Bewertungen auf. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage beträgt jeweils 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Smart Card Marketing lassen auf ein langfristig neutrales Stimmungsbild schließen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.