SmartRent löst Jubelsturm aus!

Analystenbewertung: Innerhalb der letzten 12 Monate haben Analysten die Smartrent-Aktie zweimal mit "Gut" und einmal mit "Neutral" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 3,29 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 22,59 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 4,03 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, und insgesamt erhalten die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, ist ein solcher Indikator. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Smartrent-Aktie beträgt 3,06 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,29 USD liegt (+7,52 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (2,93 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,29 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+12,29 Prozent Abweichung). Die Smartrent-Aktie erhält also auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Smartrent auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Stimmung und Buzz: Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Smartrent wurde langfristig eine mittlere Aktivität und eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussion gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Neutral" ist.

Relative Stärke Index: Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigen soll, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Smartrent-Aktie beträgt 56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 40,17), was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Smartrent daher ein "Neutral"-Rating.