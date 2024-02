SmartRent Aktie: Das ist erstaunlich

Die Smartrent-Aktie hat in den letzten Wochen eine gemischte Bewertung erhalten. Laut technischer Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs 3,18 USD, während der aktuelle Kurs bei 2,98 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,29 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,05 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, ist jedoch rückläufig. Daher erhält Smartrent in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Smartrent insgesamt als "Gut". Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 4,15 USD, was einen positiven Anstieg um 39,26 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Kommentare und Wortmeldungen zeigen eine positive Bewertung des Unternehmens. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält die Smartrent-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die Analysten eine positive Entwicklung und eine "Gut"-Einstufung prognostizieren, während die Anleger-Stimmung und das Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft werden.