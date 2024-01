SmartRent Aktie: Der Knaller!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Smartrent diskutiert, und dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. In den letzten Tagen wurde jedoch weder stark über positive noch über negative Themen rund um Smartrent diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Smartrent-Aktie beträgt aktuell 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 52,44 weder überkauft noch überverkauft. Daher erhält die Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Smartrent in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher erhält die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Die Bewertung durch Analysten ergibt, dass Smartrent in den letzten 12 Monaten 2-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" erhalten hat. Langfristig wird der Titel von institutioneller Seite aus also mit "Gut" bewertet. Auch hinsichtlich des aktuellen Kurses von 3,07 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 31,38 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 4,03 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich damit für die Aktie von Smartrent eine "Gut"-Bewertung sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den Relative Strength Index, als auch auf die Analyse durch institutionelle Analysten.