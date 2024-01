SmartRent Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Smartrent war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt neun positive Tage, vier negative Tage und an einem Tag war die Richtung unklar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Smartrent daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Smartrent-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 63 für die letzten 7 Tage und 47,32 für die letzten 25 Handelstage. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten für Smartrent abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4,03 USD, was eine Empfehlung von +26,44 Prozent darstellt. Insgesamt erhält die Smartrent-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Smartrent-Aktie bei 3,08 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt jedoch +6,69 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.