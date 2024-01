SmartRent Aktie: Füße still halten!

Die Smartrent-Aktie wird derzeit nach verschiedenen Analysekriterien bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,09 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,95 USD weicht um -4,53 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Gleiches gilt für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt das Unternehmen jedoch mehr Aufmerksamkeit als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung der Smartrent-Aktie zeigt insgesamt eine positive Tendenz, mit 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen in den vergangenen zwölf Monaten. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 4,03 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 36,72 Prozent bedeutet und zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung auf Basis des RSI7 und eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI25, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.