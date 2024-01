SmartRent Aktie: Finger weg?

Die Stimmung unter den Anlegern für Smartrent ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wurden ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die Analysten bewerten die Smartrent-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 4,03 USD, was ein Aufwärtspotential von 42,02 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,84 USD) bedeutet. Alles in allem erhält Smartrent eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Smartrent-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,1 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 2,84 USD am letzten Handelstag führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Smartrent-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf einer 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Smartrent eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.