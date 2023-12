SmartRent Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Aktie der Smartrent wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel bewertet. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Es gab im letzten Monat keine neuen Bewertungen von Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4,03 USD, was einer Erwartung von 35,35 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,98 USD liegt.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigt die Analyse eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie von Smartrent als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Smartrent auf längerfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält, während sie auf kurzfristiger Basis als "Gut" bewertet wird. Dies basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet.