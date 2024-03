SmartPay Holdings Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Smartpay-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,48 AUD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,375 AUD, was einem Rückgang von 7,09 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 1,44 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-4,51 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Smartpay-Aktie einen Wert von 54,17 für den RSI7 (sieben Tage) und 58,13 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung in Bezug auf Smartpay in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Analyse der Kommentare und Stimmungen auf sozialen Plattformen führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt wird die Smartpay-Aktie daher auf verschiedenen Ebenen mit "Neutral" bewertet.