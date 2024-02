SmartPay Holdings Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Einfluss von Sentiment und Buzz auf die Einschätzung einer Aktie wurde in einer Analyse der Smartpay-Aktie betrachtet. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies laut der Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der Smartpay-Aktie bei 1,49 AUD verläuft, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte. Der Aktienkurs schloss bei 1,445 AUD und wies damit einen Abstand von -3,02 Prozent auf. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage lag der GD50 bei 1,41 AUD, was zu einem neutralen Signal führte. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab hauptsächlich positive Kommentare und Themen über Smartpay, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führte.

Zur Bewertung des Relative-Stärke-Index (RSI) wurden der RSI7 und der RSI25 herangezogen. Der RSI7 lag bei 40 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankte weniger stark und lag bei 46,02, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Smartpay-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen und Kriterien.