SmartPay Holdings Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen im Verhältnis setzt. Der RSI der Smartpay liegt bei 60, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 40 für Smartpay, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysten haben auch die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Smartpay-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,47 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,4 AUD, was einer Abweichung von -4,76 Prozent entspricht, und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Abweichungen und führen zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Smartpay in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Daher wird die Aktie auch auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.