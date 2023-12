SmartPay Holdings Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Smartpay. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 34,62 Punkte, was bedeutet, dass Smartpay momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Smartpay weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,93), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität von Smartpay zeigt eine durchschnittliche Aktivität, wodurch die Einschätzung "Neutral" für diesen Faktor erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Smartpay daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Anlegerstimmung bezüglich Smartpay war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien drehte sich an fünf Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Smartpay daher eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt von der Redaktion ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Smartpay-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,44 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,34 AUD liegt, was einer Differenz von -6,94 Prozent entspricht und die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Smartpay-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.