SmartFinancial-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die technische Analyse der Smartfinancial-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 22,41 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 24,49 USD weicht somit um +9,28 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (22,38 USD) liegt mit einer Abweichung von +9,43 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite von Smartfinancial 1,59 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,77 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Smartfinancial zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (60,89 Punkte) als auch der RSI25 (35,32 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Smartfinancial eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen in den Diskussionen, keine negativen Kommentare und die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Smartfinancial eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Smartfinancial daher von der Redaktion Bewertungen von "Gut" für die technische Analyse, "Neutral" für die Dividendenpolitik und "Gut" für die Anlegerstimmung.