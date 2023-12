SmartFinancial Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Aktienkurs von Smartfinancial hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -17,8 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Finanzbranche liegt. Auch im Vergleich zur Handelsbanken-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -1,76 Prozent kommt, liegt Smartfinancial mit 16,04 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Smartfinancial gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Analysten geben der Smartfinancial-Aktie langfristig die Einschätzung "Neutral". Es liegen insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Smartfinancial. Das Kursziel der Analysten wird auf 0 USD festgelegt, was auf eine zukünftige Performance von -100 Prozent im Vergleich zum aktuellen Preis von 24,73 USD hindeutet. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht", jedoch wird von der Redaktion insgesamt eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Smartfinancial-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 29, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 40,47, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein insgesamt "Gut"-Rating für Smartfinancial.