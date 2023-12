SmartFinancial Aktie: Kaum zu glauben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Smartfinancial im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Smartfinancial, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Smartfinancial-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating für das Wertpapier führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Smartfinancial vor, was zusammengefasst zu einem "Gut"-Rating von den Analysten führt.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass Smartfinancial mit einem Wert von 10,98 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 15,76, womit sich ein Abstand von 30 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Smartfinancial mit einer Rendite von -17,8 Prozent mehr als 22 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,66 Prozent, wobei Smartfinancial mit 13,14 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.