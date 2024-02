SmartFinancial Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Smartfinancial-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 22,48 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 22,75 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie etwa 1,2 Prozent über dem GD200 liegt, was zu einer neutrale Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 23,42 USD, was einer Distanz von -2,86 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Smartfinancial-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -14,55 Prozent erzielt. Dies liegt 151436,34 Prozent unter dem Durchschnitt für diesen Sektor. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -1,31 Prozent, und Smartfinancial liegt aktuell 13,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Smartfinancial liegt derzeit bei 36,34 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,63, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch für diesen Punkt als "Neutral" eingestuft.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Smartfinancial-Aktie sind 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber insgesamt erhält Smartfinancial von den Analysten ein "Gut"-Rating.