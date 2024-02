SmartFinancial Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

In den letzten vier Wochen wurde bei Smartfinancial eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche verzeichnete Smartfinancial in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,55 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,68 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,87 Prozent. Im Sektor "Finanzen" lag die Rendite bei 151769,7 Prozent, während Smartfinancial 151784,25 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Smartfinancial-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,47 USD liegt, was einer neutralen Bewertung entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund eines Wertes von 23,41 USD im Vergleich zum letzten Schlusskurs. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smartfinancial bei 10,95, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,57 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.