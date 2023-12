SmartCentres Real Estate Investment Aktie: In selten guter Lage!

Die Stimmung der Marktteilnehmer bezüglich SmartCentres Real Estate Investment Trust war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 24,55 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,5 CAD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -0,2 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch ein Wert von 23,07 CAD, was einem Plus von 6,2 Prozent entspricht. In diesem Fall erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 34,85 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 42,02 für 25 Tage, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt wurde. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch deutlich stärker, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Zusammenfassend erhält SmartCentres Real Estate Investment Trust für die Stufe der Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.