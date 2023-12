SmartCentres Real Estate Investment Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die SmartCentres Real Estate Investment Trust hat in den letzten Wochen positive Entwicklungen verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 24,53 CAD zeigt eine Steigerung von +5,96 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,08 Prozent, wodurch die Einstufung basierend auf den vergangenen 200 Tagen als "Neutral" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der SmartCentres Real Estate Investment Trust in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist einen Wert von 59,01 auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 38, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt eine Mehrheit an positiven Meinungen in den sozialen Medien sowie eine verstärkte Auseinandersetzung mit den positiven Themen rund um SmartCentres Real Estate Investment Trust. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.