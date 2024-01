SmartCentres Real Estate Investment Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie des SmartCentres Real Estate Investment Trust ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die SmartCentres Real Estate Investment Trust-Aktie beträgt 12,17, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 27,86, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der SmartCentres Real Estate Investment Trust-Aktie für die letzten 200 Handelstage (+4,7 Prozent) und für die letzten 50 Handelstage (+8,61 Prozent) ab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der langfristigen Basis und einer "Gut"-Bewertung auf der kurzfristigen Analysebasis.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral bewertet, da in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von SmartCentres Real Estate Investment Trust nur wenig Aktivität aufgewiesen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.