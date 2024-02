Smaregi Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Smaregi-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2543,44 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2211 JPY, was einem Unterschied von -13,07 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2575,9 JPY ergibt einen negativen Trend, da der letzte Schlusskurs um -14,17 Prozent unter diesem Wert lag. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Smaregi liegt bei 76,9, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 67,77 und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating aufgrund dieser Dynamik.

Die Stimmung und Kommentare zu Smaregi auf sozialen Plattformen wurden ebenfalls analysiert. Die Bewertung fällt hier neutral aus, da die überwiegende Anzahl der Kommentare und Themen neutral waren.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge sowie die Stimmungsänderung weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin.

Insgesamt erhält die Smaregi-Aktie sowohl in Bezug auf die Dynamik als auch auf die Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.