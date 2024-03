Smaregi Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Bewertung einer Aktie wird nicht nur durch finanzielle Kennzahlen bestimmt, sondern auch durch die Kommunikation im Internet. Bei der Betrachtung von Smaregi zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Smaregi derzeit bei 2501,92 JPY, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt mit 2224 JPY um 11,11 Prozent unter diesem Wert. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Smaregi liegt bei 64,57, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 48, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt neutralen Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Smaregi daher von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch die Anlegerstimmung.