Smaregi Aktie: Was war das denn?

Die Smaregi-Aktie wird aus technischer Sicht betrachtet und erhält unterschiedliche Bewertungen. Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 2583,84 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2735 JPY, was einem Unterschied von +5,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs von 2946,54 JPY unter dem 50-Tages-Durchschnitt (-7,18 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Smaregi-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 61,9 Punkte, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 60,61. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spiegeln sich auch in der Bewertung wider. In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Themen neutral waren. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt wird die Smaregi-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht als "Neutral" eingestuft.