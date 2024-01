Smaregi Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Smaregi neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Die Anleger haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Smaregi unterhalten. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber ermöglicht, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Smaregi-Aktie beträgt aktuell 56. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 60,61 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft. Somit bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Smaregi.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Smaregi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2602,9 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 2632 JPY weicht somit um +1,12 Prozent ab, was ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, der aktuell bei 2925,42 JPY liegt, so liegt der letzte Schlusskurs darunter (-10,03 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Smaregi-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Smaregi konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Smaregi somit eine "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.