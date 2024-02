Smaregi Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Die Analysten haben sich die sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare zu Smaregi neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Smaregi-Aktie ein Durchschnitt von 2531,69 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2239 JPY, was einem Unterschied von -11,56 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (2517 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität rund um Smaregi ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die Smaregi-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage- als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer Einstufung "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auch für den RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Smaregi derzeit neutral bewertet wird.