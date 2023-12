Small and medium Sized Enterprises Holdings Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen in den letzten 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtzahl der Bewegungen in Beziehung setzt. Der RSI der Souken Ace liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 36 für die Souken Ace, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Souken Ace daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse, die sich mit trendfolgenden Indikatoren befasst, zeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der hier für den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Souken Ace-Aktie beträgt derzeit 36,07 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 31,54 JPY, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Souken Ace auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Souken Ace eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Souken Ace durchschnittlich sind, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Souken Ace daher auf Basis des Relative Strength Index, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Sentiments eine "Schlecht"-Bewertung.